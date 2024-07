Complete Borderlands-collectie is nu verkrijgbaar voor Nintendo Switch

Sinds afgelopen week is Borderlands Collection: Pandora’s Box verkrijgbaar op de Nintendo Switch, zo heeft 2K Games laten weten. De 6 titels in deze uitgave zullen normaal gesproken voor €149,99 over de digitale toonbank gaan, maar tot 15 augustus is dit pakket verkrijgbaar voor €37,49. Dat is maar liefst 75% korting!

Voor een idee van de games, check hier de trailer van de pc-versie:

Het pakket bestaat uit Borderlands (Game of the Year Edition), Borderlands 2, Borderlands 3, Borderlands The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands en New Tales from the Borderlands. Daarnaast bevat het pakket alle DLC die op dit moment verkrijgbaar is. En mocht het nou zijn dat jij al één of meerdere titels hebt gekocht, dan kom je in aanmerking voor nog een korting:

Als je al digitaal in het bezit bent van een Borderlands-game binnen de Borderlands Collectie: Pandora’s Box op Nintendo Switch™ en je je collectie compleet wilt maken, dan betaal je in de Nintendo eShop automatisch een speciale prijs voor deze bundel!

Check hier de voorwaarden.

De timing van deze collectie is natuurlijk niet toevallig. Vanaf 9 augustus draait de Borderlands-film in de bioscoop, met onder andere Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis en Kevin Hart in de hoofdrol. En we mogen Bowser uit de Super Mario-film natuurlijk niet vergeten, want niemand minder dan Jack Black spreekt de stem in van Claptrap.

Haal jij deze collectie in huis? Laat het weten in de comments!