Switch-versie Cuisineer ontvangt PEGI-beoordeling

Als je ooit een trailer van een videospel hebt gezien of op het doosje van jouw favoriete game hebt gekeken, dan moet je haast wel eens kennis hebben gemaakt met een PEGI-beoordeling. Voordat een titel namelijk in een groot deel van Europa mag verschijnen, moet er zo’n beoordeling bij PEGI plaatsvinden. Het kan daarom ook haast niet anders dat Cuisineer naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Uitgever Marvelous Europe Limited heeft immers een PEGI-beoordeling voor onder andere de Switch-versie van Cuisineer aangevraagd en tevens ontvangen. Uiteraard bestaat er altijd nog de kans dat dit spel niet uitkomt voor de Nintendo Switch, aangezien er nog geen officiële aankondiging heeft plaatsgevonden.

Cuisineer is een dungeon crawler waarin je in de huid kruipt van Pom. Deze jonge avonturier keert op een dag terug naar haar geboorteplaats Paell, waar ze het familierestaurant wilt managen. Echter komt ze er al snel achter dat de horecagelegenheid is gesloten vanwege hoge schulden. De enige manier om deze schulden af te lossen lijkt door het restaurant opnieuw te openen. Daarom verken je in deze game een wereld bomvol lekkernijen, al zul je ook nog eens vijanden moeten verslaan zoals een echte dungeon crawler betaamt!