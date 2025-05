Cooking Companions is nu te koop

Hoewel Cooking Companions een luchtige titel heeft, had ontwikkelaar Deer Dream Studios iets heel anders voor ogen met de inhoud van de game. Deze visual novel is naast een dating sim namelijk ook een psychologische horror! De game verscheen eerder al op Steam en werd daar positief ontvangen. Geen gek idee dus om het ook naar de Switch te brengen, de console die bij uitstek geschikt is voor deze virtuele leesboeken. Nu is de game daarom ook verkrijgbaar in de eShop! Wanneer je de game uiterlijk 6 mei koopt, krijg je korting: de game kost dan nog € 11,99.

In Cooking Companions bevind je je met je metgezellen diep in de bossen van het Tatragebergte. Maar wat op het eerste gezicht misschien een avontuurlijk uitje lijkt, wordt snel een drama. De voedselvoorraad raakt namelijk op terwijl het waterpeil blijft stijgen … Lukt het jou om de groep bij elkaar te houden? Of gaat dit uitdraaien op een nachtmerrie? Eén ding is zeker: er zijn elf verschillende eindes, dus je moet wel nadenken over wat je doet!