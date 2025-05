Harvest Moon: The Lost Valley & Harvest Moon: Skytree Village komt 3 juli uit

Na de aankondiging begin dit jaar ontving Harvest Moon: The Lost Valley &Harvest Moon: Skytree Village in mei een releasewindow. De collectie zou in juni 2025 op de Nintendo Switch moeten verschijnen. Natsume heeft bekendgemaakt dat dat niet gehaald gaat worden. De game komt nu op 3 juli 2025 uit, wat slechts een kleine vertraging is.

Beide games kwamen oorspronkelijk uit op de Nintendo 3DS. Met de komst naar de Switch krijgen ze een stel verbeteringen. Zo wordt de besturing aangepast en zal de ‘user interface’ een update krijgen. En dat is nog niet alles want ook de effecten en textures krijgen een hogere resolutie waardoor het allemaal er iets mooier uit gaat zien. Daarmee zullen deze boerderijsims prettiger speelbaar zijn.

Ga jij Harvest Moon: The Lost Valley & Harvest Moon: Skytree Village kopen? Laat het ons weten in de reacties!