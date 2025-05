Please, Touch The Artwork 2 komt volgende maand naar de Nintendo Switch

Vandaag heeft Thomas Waterzooi officieel aangekondigd dat Switch-bezitters voor de tweede keer toestemming krijgen om kunstwerken aan te raken. Please, Touch The Artwork 2 komt namelijk naar Nintendo’s hybride console! Bovendien hoeven we niet lang te wachten op dit spel, want vrijdag 23 mei kunnen we er al mee aan de slag. De Europese prijs is momenteel nog onbekend, maar de titel zal digitaal voor $4.99 verkocht worden.

In Please, Touch The Artwork 2 kruip je in de botten van een skelet die heel toevallig kunstliefhebber is. Dit skelet is recentelijk met zijn nette pak opgestaan uit zijn graf en heeft de mogelijkheid om door schilderijen te reizen. Dit is dan ook de reden dat je in dit zoek-en-vind-avontuur reist door surrealistische schilderijen van James Ensor. Verder biedt het spel vijf werelden, hints voor als je vastzit en ontspannende geluiden.

Ben je benieuwd naar Please, Touch The Artwork 2? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer.