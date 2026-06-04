Spyder: Agent 8 aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever PQube onthult zojuist via X hun nieuwste project getiteld Spyder: Agent 8. De makers achter deze titel zijn niet de minste, namelijk Sumo Digital die we kennen van (PlayStation-)titels als LittleBigPlanet 3 en Sackboy: A Big Adventure. Dit avontuur met een futuristische robot-spin in de hoofdrol staat op de planning voor een release ergens in 2026. De game komt digitaal naar pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en de Nintendo Switch. Alleen voor de PlayStation 5 verschijnt er ook een fysieke release laat PQube weten.

🚨 We've got an awesome announcement for you!



We've partnered with BAFTA award-winning studio @SumoDigitalLtd, the developers of LittleBigPlanet 3 and Sackboy: A Big Adventure, to bring you Spyder: Agent 8! ✨



Step into a retro-futuristic world as Agent 8, a robot spider… pic.twitter.com/SHuIYDXguP — PQube (@PQubeGames) June 4, 2026

Een uniek spionageavontuur!

In een retro-futuristische spionagewereld uit de jaren 70 speel je als Agent 8: ’s werelds kleinste en schattigste superspion-spinrobot. Je bent door de Britse inlichtingendienst S.A.F.E. specifiek gebouwd voor super geheime missies. Met zuignapjes waarmee hij zich aan elk oppervlak vastklampt, kan deze kleine spion overal kruipen – zelfs ondersteboven. Jouw missie is – hoe kan het ook anders – om de wereld te redden door de kwaadaardige organisatie S.I.N. te stoppen. Van het redden van astronauten tot het saboteren van een onderzeeër of het stoppen van een razende trein, elk level zit boordevol kleine spionagemissies. Gebruik je gadgets om langs obstakels te glippen, elke hoek te verkennen en slimme verrassingen te ontdekken. Dit avontuur draait allemaal om probleemoplossing, stealth en avontuur!

Ben je nieuwsgierig geworden naar superspion Agent 8? Bekijk dan de aankondigingstrailer hieronder en/of neem hier een kijkje op de officiële website.

Komt Spyder 8: Agent op jouw wensenlijstje?