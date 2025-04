Cozy game Cat & Rabbit Pizza Farming aangekondigd voor de Nintendo Switch

Indie game ontwikkelaar en uitgever Reddeer.Games heeft een nieuwe cozy game aangekondigd. En de game heeft ook al een releasedatum. Cat & Rabbit Pizza Farming verschijnt op 8 mei digitaal voor de Nintendo Switch. Dit kookavontuur lijkt €9,99 te gaan kosten. De aankondigingstrailer is onderaan dit bericht te bekijken.

In Cat & Rabbit Pizza Farming speel je als een kat of konijn en ben je de enige pizzabakker op het eiland. Jouw taak is het verbouwen van ingrediënten, bereiden van pizzatoppings en uiteraard het bakken van de pizza’s. Elke dag begint rustig zodat je tijd hebt om naar de markt te gaan en je gewassen te verbouwen. Maar wanneer de pizzeria opengaat stromen de bestellingen binnen. En dan ga je aan de slag met het rollen van deeg, het snijden van groenten, het maken van de benodigde sauzen en het bakken van pizza’s. Hoe meer je speelt, hoe meer upgrades je vrijspeelt zoals grotere ovens, snellere keukenmachines, grotere bestellingen en drukkere dagen. Maar het belangrijkste is: geen stress! Deze game draait vooral om het genieten van 50 levels pizza bak plezier.

Ben je nieuwsgierig geworden naar Cat & Rabbit Pizza Farming? Bekijk dan de nieuwe trailer hieronder.