Wonderland Whimsy Update verschijnt deze week voor Disney Dreamlight Valley

Na de Tales of Agrabah update in februari verschijnt er deze week weer een gratis update voor Disney Dreamlight Valley. De Wonderland Whimsy Update is vanaf 23 april te downloaden in de Nintendo eShop. Naast nieuwe content bevat deze update ook een flink aantal verbeteringen en bug fixes. Vooruitlopend op de update heeft Gameloft een developer’s video gedeeld om spelers alvast een idee te geven van het komende avontuur. De video vind je onderaan dit bericht.

Wat betreft de nieuwe content staat spelers een nieuwe Realm te wachten die gebaseerd is op Disney’s Alice in Wonderland. In dit nieuwe avontuur ontmoet je natuurlijk Alice, maar ook de ondeugende Cheshire Kat. Bereid je voor op nieuwe Friendship Quests maar toch ook wat chaos in je Vallei. Het volledige overzicht van wat deze update te bieden heeft lees je op de officiële website van de game.

Word jij enthousiast van deze nieuwe update voor Disney Dreamight Valley? Bekijk de trailer hieronder en wie weet haalt het jou wel over om de game weer op te pakken of nog meer te spelen!