PowerWash Simulator 2 aangekondigd, met mogelijke Switch 2-release

PowerWash Simulator 2 is een feit! Vandaag kondigt FuturLab het vervolg aan op hun populaire sim-game in het teken van hogedrukspuitreinigen. Na bergen aan DLC pakken ze het groots aan: een nieuwe game.

In eerste instantie zal PowerWash Simulator 2 uitkomen op Steam, Epic Game Store, PlayStation 5 en Xbox Series S/X, maar volgens Eurogamer heeft FuturLab wel de intentie om een Switch-release uit te brengen. Een Switch 2-release, om precies te zijn. Voor dit laatste zijn er echter nog geen concrete plannen. Voor de andere platformen komt de game ergens in 2025 uit.

Een game over dingen schoonmaken met een hogedrukspuit, hoe kun je daar nog op verbeteren? PowerWash Simulator 2 zet onder andere vol in op multiplayer. Tuurlijk, deel 1 had ook multiplayer, maar het vervolg gaat dit flink uitbreiden. Zo is er online co-op voor vier spelers met gedeelde voortgang. Ook kun je nu voor het eerst samen met elkaar op de bank powerwashen dankzij lokale splitscreen co-op. PowerWash 2 introduceert daarnaast een centrale hublocatie – je bedrijfslocatie als het ware – die je zelf kunt inrichten en customizen. En voor wie PowerWash Simulator 1 voor het verhaal speelde: deel 2 heeft een nieuwe campaign-modus die verdergaat waar het eerste deel ophield.

Verhaal of geen verhaal, Muckingham is nog lang niet schoon, dus jij en je hogedrukspuit moeten wederom in actie komen. PowerWash Simulator 2 zal verbeterde visuals bieden en er wordt zelfs een nieuwe mechanic met zeepsop geteased. Maar de grote vraag is natuurlijk: gaan we van dit nieuwe deel net zo zen worden als van deel 1?

PowerWash Simulator wist na zijn release de gamewereld te veroveren met zijn rustgevende gameplay. Veel doe je niet, maar desondanks staat elke speelsessie garant voor een flinke dosis dopamine bij elke ‘ping’ die je hoort als iets schoon is gemaakt. Inmiddels is de game maar liefst 17 miljoen keer verkocht, en dat is natuurlijk niet zonder reden. Gedurende de levensloop van de game heeft FuturLab bovendien een berg aan gratis en betaalde DLC uitgebracht, van Shrek tot Tomb Raider en van Back to the Future tot Wallace & Gromit, de nieuwste toevoeging aan de collectie. Het is de vraag of hier een einde aan gaat komen nu het vervolg aan de horizon is verschenen. De tijd zal het leren.