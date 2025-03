Everdream Village komt naar de Switch

Studio Untold Tales heeft zojuist Everdream Village aangekondigd voor de Nintendo Switch. Deze cozy farming-sim is een opvolger van hun eerdere game Everdream Valley. De makers beloven hierbij meer van wat Valley leuk maakte, maar dan nog beter! Farming sim doet deze titel eigenlijk tekort. Zoals je uit de titel kunt afleiden, speelt het dorp waarin je woont ook een belangrijke rol. Jij krijgt de mogelijkheid dit naar eigen smaak op te bouwen. En natuurlijk is het wel leuk als je daarbij ook rekening houdt met de verschillende dorpsbewoners, waar je een persoonlijke band mee kunt opbouwen.

Maar de wereld stopt niet na jouw dorp. Je kunt namelijk ook per schip de omliggende wateren verkennen! De eilanden die je hier tegenkomt hebben verschillende klimaten, flora en fauna waardoor er veel te ontdekken blijft. Je kunt ook aan de slag met koken, vissen, insecten vangen, dorpelingen helpen met verschillende opdrachten … en natuurlijk ook je eigen gewassen laten groeien en dieren verzorgen! Er is nog geen releasedatum gegeven, maar de game gaat dit jaar nog in early access op Steam. Zodra we meer weten, hoor je het.