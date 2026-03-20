Nintendo Switch 2 Edition van Human Fall Flat verschenen

Goed nieuws voor fans van party-game Human Fall Flat. De Switch 2 versie die vorig jaar is aangekondigd is eerder deze week verschenen, welke een aantal nieuwe functies met zich meebrengt. Zo kan de Switch-2 versie met mouse controls gespeelt worden en kan er gebruik worden gemaakt van de GameChat en GameShare functies. Dat niet alleen, ook bevat de Switch 2-versie nieuwe content en upgrades, met vijf nieuwe levels en zal het update schema gelijk lopen aan die van andere consoles. Om de release van deze versie te vieren is er tevens een trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Human Fall Flat is een humoristisch, luchtig platformspel welke zich afspeelt in de meest uiteenlopende zwevende droomlandschappen. De game is alleen of samen te spelen, tot op maximaal 8 spelers. De Switch 2-versie neemt al de chaos, charme en creativiteit van het origineel met zich mee en bied vijf nieuwe levels: Dockyard, Museum, Hike, Candyland en Test Chamber. Deze zullen dus naast de tijdloze fan-favorites van Castle, Aztec en Water te spelen zijn. Eigenaren van de Switch 2-versie zullen daarnaast de Switch 2 exclusieve levels met Nintendo Switch spelers kunnen delen door middel van GameShare.