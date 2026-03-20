Rogolf komt binnenkort naar Nintendo Switch

Binnenkort zijn we weer een golfgame rijker op Nintendo Switch. Seabird Interactive brengt over enkele weken namelijk hun nieuwe project Rogolf uit. Vanaf 2 april is deze titel te spelen op Nintendo’s hybride console.

Aangezien roguelikes/-lites nog steeds razend populair zijn, was het een kwestie van tijd voordat er een roguelike golfgame zou komen. Rogolf vult die ‘hole’ in de markt. In deze game huurt een bedrijf jou in om minigolfbanen te testen. En zoals je wel verwacht, draait het bij dit bedrijf allemaal om de cijfertjes. Je moet dus steeds meer punten scoren. Gelukkig kan de Smokkelaar je helpen om vals te spelen en zo de vele verdiepingen van het bedrijfscomplex te trotseren. Zorg er alleen voor dat je werkgever je niet betrapt, want dat betekent het einde van je minigolfbaantestcarrière. Met bonussen kun je geheime kamers in, of kaarten kopen waarmee je de regels kunt breken. En heb je geen zin om in je eentje te golfen? Er is ook een lokale multiplayermodus voor maximaal vier spelers. Wie maakt de meeste holes-in-one?