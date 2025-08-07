Ultimate Sheep Raccoon komt naar Switch en Switch 2

Ultimate Sheep Raccoon is een bike-racing party game waarin jij en je vrienden eerst samen het leven maken. Als je bekend bent met Ultimate Chicken Horse dan weet je waarschijnlijk waar dit heengaat, want dat is net zo iets. In ieder geval, tijdens de Indie World-presentatie is aangekondigd dat Ultimate Sheep Raccoon zowel naar de Nintendo Switch als de Switch 2 komt. Het project zal ergens in 2026 klaar moeten zijn. Voor de gelegenheid is er wel alvast een trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Ultimate Sheep Racoon is een party-game met makkelijke en logische controls, die iedereen makkelijk op kan pakken. De game is simpel genoeg, bouw samen met je vrienden een level, waarna je er doorheen racet om te zien wie er het snelst is. Plaats rails, ramps, jump-pads, speed zones en gooi een paar obstakels in de mix om tot een gevarieerd level te komen. Niet moeilijk genoeg? Geen probleem, probeer anders de bewegende machines, spikes en TV’s met lasers om je tegenstanders tegen te houden. Gebruik daarna power-ups om je tegenstanders voor te blijven en doe geweldige trucjes om zo die extra punten te pakken! En als vier spelers je te weinig is hebben we goed nieuws voor je, want Ultimate Sheep Racoon zal met tot op 8 personen gespeeld kunnen worden. Local, online en cross-platform multiplayer, je hoeft niet eens op dezelfde platform te zitten!