Cozy Tiny Home aangekondigd voor Nintendo Switch

Met een naam als Cozy Tiny Home weet je 100% zeker dat je een echte cozy game in huis haalt. RedDeerGames brengt de game op 9 december naar Nintendo Switch, precies op tijd om deze winter lekker ermee op de bank te kruipen. Dekentje erbij, kopje thee erbij, en je bent helemaal klaar voor een cozy gamesessie. Pre-orderen is al mogelijk, en de game gaat € 14,99 kosten in de Nintendo eShop.

In Cozy Tiny Home draait het allemaal om het inrichten van – je raadt het al – je eigen tiny house. Geen timers, geen difficulty spikes, gewoon ontspannen en op je eigen tempo aan de slag. Je voorziet de ene na de andere ruimte van gezellig en sfeervol meubilair, waarna er ook een hop schattige dierenvriendjes intrekken. Er zijn honderden meubelstukken en accessoires om uit te kiezen, dus je kunt je creativiteit helemaal de vrije loop laten. Zoek jij een kalmerende game met ontspanning, lieve diertjes en veel diversiteit om deze winter door te komen? Misschien is Cozy Tiny Home wel dé cozy game voor jou!

De onderstaande trailer laat zien wat je kunt verwachten: