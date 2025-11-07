Switch 2-verie Dave the Diver verschenen

Eerder deze zomer is aangekondigd dat er een gratis update voor Dave the Diver zat aan te komen voor de Nintendo Switch 2. Er werd niet specifiek vermeld dat het om een Switch 2-versie ging, maar achteraf blijkt dat toch te zijn wat () bedoelde. Een Switch 2-versie van de game is namelijk nu verschenen. Met deze versie krijg je een grafisch verbeterde versie van de game, met onder andere een hogere resolutie een een verbeterde frame rate. Nieuwe geïnteresseerden kunnen deze nieuwe versie nu kopen voor €19,99 en eigenaars van de Switch versie kunnen de game gratis upgraden. Als je je nog afvraagt of deze excentrieke indie de moeite waard is kun je hier onze review lezen.

Dave the Diver is een rogue-lite adventure RPG. In de game speel je Dave, een duiker die overdag vissen vangt en ’s avonds een sushi restaurant runt. Klinkt simpel, maar al maak je kennis met een heleboel excentrieke snuiters, waardoor je in de gekste avonturen terecht komt.