De opnames voor live-action Legend of Zelda zijn BEGONNEN

Het is officieel: de productie voor de Legend of Zelda-film is gestart. Volgens een productielijst van Film & Television Industry Alliance (FTIA) is dit ambitieuze project van Nintendo nu “In productie”. Opnames duren tot het voorjaar van 2026. Bovendien wordt de film opgenomen in Wellington, Nieuw-Zeeland, waar iconische franchises als The Lord of the Rings en Avatar ook zijn gemaakt. Ongeacht wat de kwaliteit van de film zelf gaat zijn, kunnen we dus hoogstwaarschijnlijk wel prachtige beelden verwachten. Wordt Hyrule net zo adembenemend als Middle Earth? Wij zouden niet klagen.

Verdere details over de film zijn nog vrij schaars. Inmiddels weten we wie de hoofdrollen gaan vertolken in de Legend of Zelda-film. Ook kunnen we op dezelfde productielijst een korte synopsis lezen. Hyrule wordt bedreigd door de strijdlustige Ganon, die op zoek is naar de Triforce. Het is aan Link om op een gevaarlijke quest te gaan om Ganon te stoppen. Ondanks een eerdere kleine vertraging lijkt het project tot nu toe nog mooi op schema te liggen. Eerder dit jaar berichtten we al dat de opnames begin november zouden starten. Dat blijkt gelukt, dus hopelijk vinden er geen verdere vertragingen van dit project plaats.

Wat verwacht jij van de Legend of Zelda-film? Laat ons je mening weten in de comments!