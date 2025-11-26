Crime Simulator brengt misdaad naar Switch 2

Je kunt het zo gek niet bedenken, of er bestaat een simulatiegame voor. Er zijn er zoveel, het is bijna misdadig! En daarover gesproken – vandaag is Crime Simulator aangekondigd voor Nintendo Switch 2 (niet te verwarren met Thief Simulator). Na een succesvolle stint op pc vonden uitgever Ultimate Games SA en eenmansstudio CookieDev het hoog tijd om de overstap naar consoles te maken. Op dit moment is er nog geen releasedatum bekend.

Pleeg de perfecte overval

Net als veel Simulator-games is de titel recht voor de raap: in Crime Simulator draait het om misdaad. Maar laten we eerlijk zijn, daar kun je alle kanten mee op. Games zijn immers dé manier voor mensen om de delinquent uit te hangen zonder dat iemand (behalve de NPC’s) er nadeel van ondervinden. Grand Theft Auto is daar natuurlijk hét voorbeeld van, maar er is zeker geen tekort aan games die je de wet op elke mogelijk manier laten overtreden. Dus, hoe pakt Crime Simulator het aan? In deze first-person game duik je de criminele onderwereld in en voer je allerlei missies uit. Sommige in het teken van stealth, zoals inbreken, infiltreren en saboteren. Andere staan juist in het teken van snoeiharde actie, waarbij je wapenarsenaal goed van pas komt. Met een roguelite progressiesysteem ben je voor elke volgende klus steeds beter gewapend. Hoe verder je komt, hoe beter je skills, uitrusting en schuilplaats.

Terwijl we wachten op de onthulling van de releasedatum, werkt CookieDev hard verder aan de game. Versie 1.2 voegt een nieuw level toe – Rural Arizona – en versie 1.3 zal begin 2026 juweelroven verder uitbreiden. Ook worden er nieuwe gamemodi geïntroduceerd, waaronder Thief Competition Mode en Impostor Mode. Oh, hadden we al gezegd dat je de game ook in online co-op kunt spelen met 4 man in totaal? Samen met je vrienden pleeg jij de ultieme overval. Met wie zou jij wel een bank willen beroven?