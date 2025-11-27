[Reminder] Gratis update voor Hyrule Warriors: Age of Imprisonment is uit

Begin deze week onthulde Koei Tecmo al de komst van de gratis update voor Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Vandaag is het zover, versie 1.0.2 is uit en beschikbaar om gedownload te worden op de Switch 2. Deze update voegt verschillende elementen toe aan de game. Denk aan nieuwe missies, wapens, gevechten, Sync Strikes en het kunnen uitvoeren van een Flux Construct.

Nintendo heeft de volledige officiële patch-notes op de supportpagina van de website geplaatst. Daar worden alle nieuwe features uitgelicht. Maar ook de diverse bugfixes en kleine aanpassingen die de algehele speelervaring aangenamer moeten maken, staan beschreven. Het volledige overzicht is hier te lezen. Het is nogal een lijst, dus neem het vooral eens rustig door.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – de vierde game van The Era of the Wild van The Legend of Zelda – verscheen begin deze maand voor de Switch 2. Deze prequel speelt zich af rondom de stichting van Hyrule en volgt het verhaal van Zelda in het verleden. Het is een uitstekende game die wij beloonden met een 9.5. Mocht je onze review nog niet gelezen hebben, doe dat vooral. Je vindt hem hier.