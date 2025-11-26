Release Caves of Qud uitgesteld naar begin volgend jaar

Tijdens de Indie World-presentatie begin augustus werd aangekondigd dat Caves of Qud nog dit jaar naar de Nintendo Switch zou komen. Maar dat gaat toch niet het geval zijn blijkt nu. De makers laten op Bluesky weten dat de Switch-release is uitgesteld naar januari 2026. De port is nog niet zoals ze die graag zien. En dus wordt er extra tijd genomen om de gewenste kwaliteit wel te behalen. Fans hoeven niet bang te zijn dat ook de nieuwe releaseperiode niet gehaald wordt. De makers beloven namelijk dat Nintendo Switch-spelers echt in januari met Caves of Qud aan de slag kunnen.

Wat voor game is Caves of Qud?

Caves of Qud is een zeer uitgebreide roguelike game. De titel kwam eind vorig jaar naar Steam en de recensies op dit platform zijn overweldigend positief. De game bevat verschillende speelstijlen, van permadeath tot verhalende verkenning, en alsof dat nog niet genoeg is heeft het ook dagelijkse uitdagingen. Spelers banen zich een weg door duizenden jaren aan beschavingen terwijl ze proberen te overleven in een gesimuleerde wereld vol bewuste planten, mutanten en retrofuturistische catastrofes. Alles is uitgedacht en reageert op jouw keuzes. Het is een levende wereld waarin jij slechts een klein onderdeel speelt. Elk monster en NPC is net zo ontwikkeld als de speler. Dat betekent dat het een level, skill, equipment, en verschillende body parts heeft, en zich zelf aansluit bij verschillende facties. Er zitten meer dan 70 facties in de game om mee samen te werken of juist tegen te werken, en de game zit vol quests en NPC’s.

Mocht je meer willen weten, neem dan een kijkje op de officiële website. Voor een indruk van hoe de game eruitziet vind je hieronder enkele officiële screenshots.