Er is een nieuwe Minecraft update aangekondigd

Tijdens de Minecraft Live van vandaag is een nieuwe update aangekondigd. Er is nog geen releasedatum bekend, maar ze hebben wel laten weten dat deze snel komt.

De update heeft nog geen naam; die wordt waarschijnlijk later onthuld. Wel zijn er verschillende nieuwe functies aangekondigd, waaronder de nieuwe biome “The Pale Garden” en de nieuwe mob “The Creaking”. The Pale Garden is een donker bos waar bijna geen licht doordringt. De bomen zijn grijs en er speelt geen muziek af. Aan de bomen hangt een nieuw soort mos genaamd “Hanging Moss”, dat je aan de onderkant van verschillende blokken kunt plaatsen. Ook is er een nieuw type mosmat die een groeieffect heeft als je deze naast een blok op de grond plaatst. The Creaking is de nieuwe mob die in The Pale Garden spawnt. Deze mob verschijnt alleen ’s nachts en is onsterfelijk. Als je The Creaking aanvalt, wijst een signaal naar een boom, waar het hart van de mob zit. Breek dit hart om The Creaking te verslaan. Je kunt het hart ook oppakken met een bijl met Silk Touch, waardoor je The Creaking buiten The Pale Garden kunt spawnen. Maar pas op! The Creaking valt alleen aan als je niet kijkt—dus kijk niet weg! Er is ook een nieuw type hout in deze biome beschikbaar: wit hout met dezelfde eigenschappen als normaal hout. Verder brengt de update eindelijk “Bundles”, kleine zakjes voor extra opslag in je inventory, die werken als een soort rugzak. Tot slot komt de hardcoremodus eindelijk naar de consoleversies van Minecraft, waaronder de Nintendo Switch.

Wat vind jij van The Creaking? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de volledige livestream van Minecraft Live.