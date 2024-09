Crossy Road Castle heeft een launch trailer

Vandaag is de launchtrailer van Crossy Road Castle verschenen. Het spel is nu beschikbaar op de Nintendo Switch.

In dit spel kun je samen met vrienden of familie door kastelen springen en rennen, met levels die telkens anders zijn. De levels in de kastelen zijn erg fast-paced. Je moet dus snel kunnen reageren om het te halen. Ook zitten ze vol met obstakels en vallen. Je moet dus ook erg oppassen voor je omgeving. Je kunt kiezen uit vier personages: Kip, Wilde Eend, Blauwe Vogel en Eenhoorn. Speel alleen of met anderen, zowel lokaal als online, en ontwijk obstakels terwijl je miniboss-gevechten aangaat, zoals tegen de Adelaar. Verzamel meer dan 150 personages en ontdek tien kastelen met thema’s zoals het Creepy Carnival en het Candy Café. Verzamel ook grappige hoeden om je personages mee te versieren. Dankzij de retro voxel-stijl en regelmatige updates blijft het spel leuk en vernieuwend.

Uit welk personage zou jij kiezen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.