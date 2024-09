Let’s Sing 2025 aangekondigd voor de Nintendo Switch

Let’s Sing 2025 is aangekondigd voor de Nintendo Switch. De populaire zanggame, ontwikkeld door Ravenscourt en Voxler, blijft een favoriet onder muziekliefhebbers, en de nieuwste editie belooft nog meer plezier, nieuwe hits en spannende features. De game komt uit op 5 november 2024.

Deze versie bevat een mix van nieuwe hits en bekende klassiekers, met populaire artiesten zoals Dua Lipa, Harry Styles en nog veel meer. Je kunt alleen zingen of met vrienden in de multiplayer-modus, zowel thuis als online, met maximaal acht spelers. De zangherkenning is verbeterd, waardoor je stem nog beter wordt beoordeeld. Hierdoor wordt het leuker voor iedereen, of je nu goed kunt zingen of niet. Nieuw dit jaar is ook dat je je eigen avatar kunt maken en aanpassen met verschillende outfits.

Heb jij al eerder een Let’s Sing-game gespeeld? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.