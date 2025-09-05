Daemon X Machina: Titanic Scion krijgt launch trailer

Daemon X Machina: Titanic Scion is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch 2. De game is het vervolg op Daemon X Machina en is wederom een heerlijk duister mech avontuur waarin je je eigen mecha kunt customizen. Om de release te vieren heeft Marvelous nu een launch trailer online gezet, die vooral het verhaal en de gevechten nog even in de schijnwerper zet. Deze trailer kun je hieronder bekijken. Wij mochten de game daarnaast al spelen. Wat wij ervan vonden kun je hier in onze review lezen.

In Deamon X Machina: Titanic Scorn speel jij de piloot van je eigen mecha, welke je volledig kunt aanpassen. Duik in het gevecht en ontketen een hele reeks aan aanvallen die bij jouw speelstijl passen. Ga volledig op in supersnelle, bloedstollende gevechten over land of in de lucht terwijl je een dodelijke wereld verkent. Versla je vijanden en verzamel hun wapens en uitrusting, waarmee jij je pak weer kan verbeteren. Verbeter je vaardigheden en vergroot je mogelijkheden op het slagveld. Zet je daarnaast schrap voor een intens duister sci-fi-verhaal waarin je het alleen of met twee andere online spelers tegen titanische bazen opneemt