Releasedatum bekend Castle of Heart: Retold 

Enkele maanden geleden werd bekend dat Castle of Heart: Retold naar de Nintendo Switch en Switch 2 komt. De game is een nieuwe versie van Castle of Heart, welke in 2018 op de Switch verscheen. Zo zal het er beter uitzien, verbeterde gameplay hebben en is het verhaal opnieuw bekeken en verbeterd. De game had vooralsnog een releasedatum van ‘deze zomer’ maar daar is nu meer duidelijkheid in gekomen. 7Levels heeft bekend gemaakt dat Castle of Heart: retold op 3 oktober op de Switch zal verschijnen. De game komt ook naar de Switch 2, maar 7Levels heeft aangegeven dat het daar later meer informatie over vrijgeeft. Om de releasedatum bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Zoals hierboven al genoemd is Castle of Heart: Retold een flinke uitbreiding en upgrade ten opzichte van het origineel. Volgens de ontwikkelaar biedt Castle of Heart: Retold aanzienlijke verbeteringen en vernieuwingen qua graphics, gameplay en ook het verhaal. Castle of Heart: Retold moet dan ook de ‘definitieve versie’ gaan worden. In de game volg je het verhaal van Svaran en Mira, welke in zijn gegaan tegen de wil van de Sorcerer. Dit komt ze duur te staan, want al snel bevinden ze zich in het hart van een gevecht tussen goed en kwaad. Reis door vier Slavisch-geïnspireerde omgevingen en neem het op tegen de handlangers van de Sorcerer en dodelijke mythologische wezens. Verbeter je zwaard kunsten en gebruik zowel korte als langeafstand wapens om de vele vijanden op je pad uit de weg te ruimen.