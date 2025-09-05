INDIKA komt deze herfst naar de Switch

Vorig jaar verscheen INDIKA voor de pc, Xbox Series en PlayStation. De game kreeg goede recensies vanwege de bijzondere ervaring. Nu is onthuld dat de game ook naar de Nintendo Switch gaat komen. De release staat voor deze herfst gepland; een exacte releasedatum zal nog volgen.

INDIKA is een third-person verhaalgedreven game waarin je af en toe wat omgevingspuzzels moet oplossen. Dat betekent dat het vooral om de ervaring en het verhaal draait. Je volgt de non Indika die een wel heel bijzondere metgezel heeft: de duivel. In haar reis naar zelfontwikkeling wordt ze “geplaagd” door haar gedachtes. Waar zal het haar brengen? En waarom is ze ooit een non geworden?

