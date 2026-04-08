007 First Light uitgesteld voor Switch 2

Liefhebbers van James Bond opgelet, de aankomende game van James Bond, 007 First Light is nogmaals vertraagd. Ditmaal wel alleen voor de Switch 2. De game moet op 27 mei voor de meeste platformen verschijnen, maar de Switch 2-versie heeft wat langer nodig. Die moet deze zomer verschijnen. Dit is bekend gemaakt via een bericht op X.

De game volgt de jonge jaren van James Bond in een tijd waar hij zijn double o-status nog steeds moet verdienen en nog maar een newbie is bij MI6. Vorig jaar op gamescom konden wij al wat uitgebreider kijken naar de game. Zo kregen we een preview van de gameplay en hadden we interviews met de designers.