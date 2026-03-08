[Review] Fallout 4: Anniversary Edition – groots, maar geplaagd

Hoewel we op de Switch al Skyrim kregen, maakte Fallout nooit de beweging naar het apparaat. We kregen alleen de spin-off Fallout Shelter, maar één van de hoofdspellen verscheen nooit. Nu met de Switch 2 kunnen we eindelijk ook op een Nintendo-console in deze geroemde franchise duiken. Met Fallout 4 hebben we meteen een grote te pakken, maar helaas is deze port redelijk ondermaats.

Mocht je Fallout nog niet kennen even een korte introductie. In Fallout heb je een enorme open wereld gevuld met een flinke verhaallijn en vele extra’s om te ontdekken. In Fallout 4 speel je in de Commonwealth, een gebied rond Boston die verwoest is door een nucleaire oorlog. Echter, jij hebt jarenlang bevroren opgesloten gezeten in een bunker en bent dus één van de laatste levende mensen. Tijdens je cryogene slaap is je vrouw vermoord en je kind ontvoerd en dus ga je alles op alles zetten om hem te vinden.

De wereld is echter compleet anders geworden. Niet alleen de natuur is verwoest, de levende wezens zijn gemuteerd, samenlevingen bestaan niet meer en overal loert gevaar. Hoewel het spel vaak wordt weergeven met vuurwapens is de gameplay een stuk diverser. Door middel van je Pip-Boy kun je je stats aanpassen met verschillende doeleinden zoals bijvoorbeeld voor meer melee.

Kern blijft goed

In de kern is deze versie van Fallout 4 een feest voor fans. Deze versie komt namelijk met een flinke lading content. Natuurlijk heb je het hoofdverhaal, de side quests en de zeer uitgebreide settlement building extra. Nee, deze versie bevat alle officiële DLC van het spel met nieuwe mechanics en nieuwe storylines zoals bijvoorbeeld de Far Harbor-DLC. Hierdoor heb je al zo’n 50 uur aan extra content tegenover de basisgame die al flink wat uur inneemt.

Aangezien de game al flink oud is zal ik niet te diep ingaan op alle gameplay mechanics, maar één ding is zeker. Qua content en gameplay heeft de game nog steeds erg veel kracht. Toch is het zeker geen perfecte ervaring. Helaas bevat ook deze versie weer een flinke lading bugs. Zoals we ondertussen gewend zijn van Bethesda. It is not a bug, it is a feature geldt hier ook weer flink. Helaas zijn niet alle bugs even grappig of leuk en kunnen ze soms speelplezier flink hinderen, maar die zijn gelukkig redelijk zeldzaam.

Ouderdom is te zien

Voor deze port op de Switch 2 kun je verschillende instellingen kiezen voor de graphics. Zo heb je 30 fps, 40 fps, en 60 fps. Hoe hoger de fps, des te lager de graphics zijn. Al ziet de game er op zich altijd wel prima uit. Zo zie je vooral vervagingen in details van objecten en personages bij een hogere framerate. Bethesda heeft al aangekondigd dat er later nog een update komt voor DLSS-ondersteuning die dit hopelijk wat scherper maakt weer. Sowieso is de game een stuk mooier dan de onthullingstrailer, al zie je zeker in de modellen en animaties wel goed dat het een oudere game is. Het had Bethesda gesierd dit iets op te frissen, maar helaas.

Verder merk je aan de besturing ook wel dat er wat ouderdom in het spel zit. Zo voelt het schieten voor mij niet helemaal soepel aan en soms zelfs echt slecht. Helaas is de game niet aangepast om gyro-besturing te ondersteunen. Hoewel dat nu redelijk standaard is, mis je dat wel echt in deze game.

Al met al een prima game

Fallout 4: Anniversary Edition is te koop voor € 59,99, maar eerlijk gezegd is dat in deze staat aan de dure kant. Alle echt nieuwe toevoegingen als de creation bundle en framerate opties zijn geen grote toevoegingen en de game met uitbreidingen is goedkoper op andere apparaten te krijgen. Toch blijft het een leuke ervaring met een enorme lading content die je lang zoet zal houden, mits je kunt leven met de bugs.