Survival Kids verschijnt op 5 juni voor de Nintendo Switch 2

Het kan je eigenlijk niet ontgaan zijn dat vanmiddag de Nintendo Direct rondom de Nintendo Switch 2 plaatsvond. Daarin maakte we kennis met de spelcomputer zelf, liet Nintendo zien welke games hun in petto hebben en mochten ook andere ontwikkelaars hun games tonen. Eén van die spellen was Survival Kids. Deze titel verschijnt overigens op dezelfde datum als dat de Switch 2 in de winkels ligt: donderdag 5 juni. De prijs heeft Konami nog niet bekendgemaakt.

In Survival Kids vinden vier kinderen een oude kaart, waarmee ze vol enthousiasme op avontuur gingen. Echter doen ze dit wel zonder voorbereiding, dus hopelijk komt het allemaal goed! Gelukkig weten kinderen altijd wel wat te doen en daarom kun je in dit avonturenspel verschillende materialen verzamelen, waar je diverse dingen in elkaar kunt timmeren. Daarbij kun je evenals in de zee vissen, koken, klimmen en puzzels oplossen. Gaat het jou lukken om dit eiland te verlaten en tot die tijd te overleven?

Ben je benieuwd geworden naar Survival Kids? Neem dan een kijkje naar onderstaande aankondigingstrailer!