[Review] Pragmata – gameplay leren is het waard

Toen ik afgelopen augustus Pragmata voor het eerst speelde op gamescom (toen speelde ik de demo op de PS5), de game klikte totaal niet voor mij. Het zag er vet uit, maar de gameplay beviel me niet goed. Er gebeurde teveel tegelijkertijd om een overzicht te hebben. Echter, afgelopen januari kreeg ik nog een keer de kans en toen klikte het. Gelukkig blijkt de volledige game ook echt goed in elkaar te zitten.

Een losgeslagen AI?

Pragmata begint redelijk simpel met een groep onderzoekers die naar de maan worden gestuurd om het ruimtestation The Cradle te onderzoeken. Al het contact is namelijk verdwenen. Al snel verlies je je team en word je aangevallen door IDUS, de AI die de The Cradle beheert. Hoewel je er alleen voor lijkt te staan schiet een Pragmata je te hulp doordat ze je vijanden hackt. Samen ga je op pad om IDUS te stoppen.

Hoewel het verhaal redelijk oppervlakkig lijkt in eerste instantie heeft de game veel details verstopt in de wereld. Door te interacten met tablets en andere voorwerpen krijg je steeds meer te weten over The Cradle, de mensen die er werkten en wat er gebeurd is. Zelf had ik hier graag gezien dat het beter in de gameplay verwerkt zou zijn. Het verhaal is namelijk best emotioneel, maar mist wat impact omdat je veel informatie alleen maar leest. Dat werkt goed voor achtergrondinformatie van een wereld, maar voor het hoofdverhaal een stuk minder.

Diepgaande en unieke gameplay

Pragmata lijkt op de oppervlakte een redelijk simpele en standaard action game. Alleen dat is het zeer zeker niet. De toevoeging van de Pragmata, die jij Diana noemt, voegt namelijk een flinke laag tactiek toe aan het spel. De vijanden die je tegenkomt lijken soms eindeloos. IDUS print ze namelijk bij bosjes met behulp van Lunafilament. Een materiaal wat gebruikt wordt om alles te printen. Het materiaal is ontzettend sterk en zelfs headshots bereiken helemaal niets.

Tot je Diana gebruikt. Door middel van het richt en focussen op een vijand verschijnt er een gridveld waar je met de ABXY-knoppen overheen beweegt. Afhankelijk van je vijand kan het gridveld kleiner of groter zijn en verschillende elementen bevatten. De meeste vakjes zullen gewoon leeg zijn, maar anderen zijn geblokkeerd, geven je een bonus effect, stoppen je hack of deuren die zorgen dat je hack lukt/langer werkt. Iedere hack heeft in elk geval de deuren en het groene eindpunt.

In het begin ga je hier wel aan moeten wennen. Tijdens het hacken kun je wel ontwijken en schieten, maar toch is het lastig om de twee goed te combineren. Zeker aangezien geraakt worden door een vijand je hack reset. Hierdoor moet je goed je omgeving in de gaten houden en constant nadenken wat de slimste optie is. Je hebt in elk geval geluk dat je hoofdwapen altijd je munitie weer aanvult.

Naarmate je verder door het spel gaat krijg je toegang tot verschillende bonuswapens met gave effecten zoals een laser, drones, een hologram of schokgolven. Ieder wapen heeft zijn eigen nut, maar zijn maar beperkt te gebruiken. Zodra je door je munitie heen bent zul je een nieuw wapen moeten vinden om die te vervangen. Ook kun je andere hacking nodes vinden die een vakje in de grid een bonuseffect geven. Denk aan mind control, multihack of mogelijkheden om vijanden te laten oververhitten. Zeker in latere gebieden met een flinke hoeveelheid vijanden is dat echt een gaaf element om te hebben in je gameplay.

Meer dan genoeg content

Hoewel je al deze items kunt vinden in de levels zelf, kun je ze ook vrij spelen in de hub van het spel. Het gebied, The Shelter, is je thuisbasis waar je je wapens en jezelf/Diana kunt upgraden, training simulaties uitvoeren en informatie op je gemak kunt terugzien. Je kunt hier wat met Diana praten en je uitrusting kiezen voor je weer op pad gaat. Hiervoor moet je wel eerst gevonden wapens en nodes vrijspelen om te printen en kun je ook mods die je hebt vrijgespeeld kiezen. De hub is vooral een plek waar je kort rondloopt om je volgende trip te plannen en wat meer binding te krijgen met Diana dus verwacht hier niet te veel van.

Wanneer je het spel hebt uitgespeeld komt er ook redelijk wat content vrij zoals extra uitdagingen, New Game + en een nieuwe moeilijkheidsgraad. De verhaallijn zelf kun je in zo’n 13 uur vrijspelen, zelfs met het zoeken van de collectibles in ieder level, maar door deze extra’s hoef je niet bang te zijn dat je echt snel klaar bent. Zeker als je echt voor alle achievements gaat, dan moet je hem wel op de hogere moeilijkheidsgraad spelen.

Grafisch een uitstekende ervaring

Grafisch ziet Pragmata er meer dan uitstekend uit op de Switch 2. Tuurlijk, hij is minder mooi dan op andere consoles, maar niet op een vervelende manier. Details zien er goed uit en de opvallendste plekken waar het wat inlevert, is het haar van personages en de reflecties. Ieder geen enorme minpunten.

Qua framerate werkt de game ook echt goed. Het is over het algemeen erg stabiele ervaring. De enige plek waar ik tegen wat problemen liep was in het tweede gebied waar ik als een malle door alle gebieden rende om de laatste collectibles te vinden. Toen merkte ik wel wat haperingen en kreeg ik zelfs korte laadschermen te zien. Echter, bij normale gameplay merkte ik hier niets van.

Even doorbijten, maar zeker een aanrader

Pragmata zit voor mij bij een lijstje voor absolute toppers voor de Switch 2. De verhaallijn had wat sterker gemogen in normale gameplay, maar de diepgang in de gameplay en de unieke setting is iets wat het veel bonuspunten geeft. Ieder gebied wat je bezoekt, is uniek hoewel het toch allemaal op een ruimtestation is. Er zit een goede lading uitdaging in en bovendien ziet het er ook nog eens uitstekend uit.