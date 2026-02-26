Switch-versie Realm of Ink krijgt releasedatum

Uitgever 4Divinity en ontwikkelaar Leap Studio hebben eindelijk de releasedatum van Realm of Ink op de Switch bekend gemaakt. Dat de game naar de Nintendo Switch komt weten we namelijk al een poosje: dit nieuws werd twee jaar geleden al bekend. Afgelopen jaar mochten we de game zelf als eens proberen op Gamescom, maar ook toen was een releasedatum nog niet bekend. Maar nu wel! Deze fast-paced action roguelite komt namelijk op 26 mei naar de Nintendo Switch. Dit is overigens ook de ‘officiële’ releasedatum voor de andere versies, want aangezien de game al sinds 2024 te spelen is op Steam, was dat al die tijd in Early Access. De trailer met het nieuws voor de releasedatum kun je hieronder bekijken.

In Realm of Ink neem je de rol aan van Red, die jaagt op een Fox Demon. Tijdens deze jacht komt ze er per ongeluk achter dat haar leven bepaald is door het ‘noodlot’, of eigenlijk, de tekst van een boek. Ze komt er namelijk achter dat ze slechts een fictioneel personage is in een verzameling korte verhalen. Ze zal zichzelf hier uit moeten bevrijden door vier bazen te verslaan, welke allen een unieke achtergrond hebben. Unlock meerdere personages tijdens je reis, ontdek de waarheid achter je bestaan en probeer je van de ketenen van het lot te ontdoen.