DAMON and BABY komt 26 maart naar de Switch

Vorig jaar onthulde Arc System Works DAMON and BABY. Deze game zou op de PlayStation 4, PlayStation 5 en Switch moeten verschijnen. Tot nu was er nog geen releasedatum bekend, op een vage begin 2026 na. Inmiddels is de releasedatum wel bekend. Op 26 maart 2026 zal de game voor de eerder genoemde platforms verschijnen. In de Nintendo eShop zal de game €19,99 kosten.

DAMON and BABY combineert twee genres: twin-stick-shooting en verkenning. Voor je gaat vechten kan je in je thuisbasis Damon sterker maken en ook aankopen doen. Wanneer je gaat verkennen, start de actie. Om de gebieden te voltooien moet je namelijk vijanden verslaan. Daarvoor heb je een breed scala aan wapens tot je beschikking. Bovendien is het mogelijk om in coöp via lokaal spelen de game te beleven.

Hoe lijkt jou DAMON and BABY? Laat het ons weten in de reacties!