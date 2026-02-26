Dark Auction ontvangt later dit jaar een Switch 2-versie

Ongeveer een maand geleden kwam Dark Auction naar de Nintendo Switch. De game heeft een aantal grote namen achter zich: zo werkte bijvoorbeeld Rika Suzuki, de schrijver achter het verhaal van Hotel Dusk: Room 215 en Another Code; Trace Memories aan het verhaal, bevat het character designs van de illustrator van Gangsta en muziek van de composer van Monster Hunter. Dit alles zorgde ervoor dat er nogal wat mensen waren die naar de game uitkeken, en niet zonder reden. Onze eigen Mireille gaf bijvoorbeeld aan de game ‘ijzersterk’ te vinden, en dat het haar deed nadenken over de generaties voor ons. Haar hele mening kun je hier lezen.

Als je zelf van plan bent om de game te halen en een Switch 2 bezit hebben we daarnaast goed nieuws voor je. Good Smile Company en IzanagiGames hebben namelijk aangegeven dat de game een Switch 2 editie krijgt. Deze staat gepland voor 11 juni. Momenteel zijn er verder alleen wat Japanse details bekend: zo zou een upgrade van de Switch naar Switch 2 versie zo’n 100 yen zijn. Omgerekend is dat zo’n 50 cent, maar het is onduidelijk of dit ook in het westen zo zal zijn. Een fysieke versie is ook aangekondigd voor de Japanse markt, wederom is niet bekend of deze ook naar het westen komt. We houden jullie op de hoogte.

Waar gaat Dark Auction over?

Dark Auction is een mystery adventure game welke zich afspeelt in West-Duitsland, in 1981. Het verhaal volgt de 18-jarige Noah, welke geplaagd wordt door de herinnering aan zijn moeder. Deze verliet hem op zeer jonge leeftijd, iets wat een zeer grote invloed heeft gehad op zijn leven. Sindsdien woont hij samen met zijn vader Leonardo, een gefaalde schrijver en een excentriek figuur, geobsedeerd door zijn onderzoek naar Hitler. Noah wil niets liever dan dat zijn vader een ander doel in het leven vind, maar Leonardo denkt er niet aan. Zelfs niet met de geld problemen die dit oplevert. Op een dag ontvangt Leonardo een uitnodiging voor een veiling, waar een veiling plaats vind met voorwerpen die een link met Hitler hebben. Noah waarschuwt hem niet te gaan, maar zijn vader kan zo’n uitnodiging niet naast zich neer leggen en vertrekt naar een eeuwenoud kasteel. Hij komt echter niet meer terug.

Op zoek naar zijn vader reist Noah hem achterna, naar het mysterieuze kasteel. Daar ziet hij echter het ondenkbare. Niet veel later zit hij vast in het kasteel, samen met de andere deelnemers van de veiling. Hij kan niets anders dan ingaan op de uitnodiging van de veilingmeester om deel te nemen aan een vreemd evenement…