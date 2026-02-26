[Review] Virtual Boy – erg leuk maar flinke instapdrempel

Vorige week bracht Nintendo hun grootste mislukkeling terug met Virtual Boy – Nintendo Classics. Wanneer je met een Switch of Switch 2 een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket kun je nu zeven Virtual Boy-games spelen en negen moeten dit jaar nog verschijnen. Helaas zit er wel als voorwaarde aan dat je er ook een VR-bril voor hebt voor deze apparaten. Dit is echter niet zo gemakkelijk en de kern van waarom de drempel te hoog is.

De geschikte bril voor je Switch (2)

In essentie zijn er twee mogelijkheden voor de Switch 2 en drie voor de Switch. Zo heeft Nintendo speciale Virtual Boy accessoires gemaakt en te koop aangeboden. Een plastic model die het design namaakt van de oorspronkelijke Virtual Boy of een kartonnen variant. Voor de originele Switch kun je ook de Nintendo LABO-versie gebruiken. Hier zit echter een klein verschil in waar ik zo op terugkom. Voor mijn test heb ik het plastic model gebruikt en heel eerlijk die 80 euro is het alleen waard als je het design ook echt vet vind.

In essentie is het namelijk een stuk plastic met twee lenzen en een metalen standaard. Het model is wel echt van goede kwaliteit en bootst de looks en feel van het originele apparaat goed na. Voor de lenzen zit nog een rood filter om de games nog net een stukje extra scherp het contrast van rood en zwart te zien. Deze kun je er uit halen en dan werkt het net als de gewone LABO VR. Dit is dan ook het grote verschil met het oude model, die heeft het filter niet.

Naast dat je deze headset kunt gebruiken voor Virtual Boy, kun je hem ook uitstekend gebruiken voor de VR-games die Nintendo heeft uitgebracht. Alleen Super Smash Bros. Ultimate is geen optie, aangezien die de niet werkt met losse controllers. Maar Captain Toad’s Treasure Tracker en Breath of the Wild zijn zeker opties.

Comfort en zicht

Wat jammer is, is dat Nintendo sinds LABO VR nog geen oplossing heeft voor comfort. De Virtual Boy was berucht om zijn vervelende model en dat is hier niet anders. De meeste tafels en stoelen zullen geen goede houding hebben voor de gebruikers. Ik had dan het geluk dat ik een verstelbaar bureau heb, maar aan mijn eettafel was bijvoorbeeld echt niet fijn.

Als we kijken naar de kwaliteit moet ik zeggen dat een Switch OLED en Switch 2 beiden echt uitstekende opties zijn die de ervaring van de Virtual Boy goed kunnen evenaren. Nu heb ik het origineel amper kunnen gebruiken, maar als iemand die gelukkig nooit last heeft van VR had ik ook met dat apparaat geen last van dingen als hoofdpijn. Bij de Virtual Boy kreeg ik na een wat langere sessie wat prikkende ogen door de scherpte van het rode en zwarte op mijn ogen, maar niets extreems.

Games zijn unieke ervaringen

Wat deze Nintendo Classics goed doet, is de diversiteit aan de games die te spelen zijn. Alle zeven games hebben unieke gameplay mechanics of het nu de Red Alarm is wat erg lijkt op de vroegere Star Fox games, een boxing game, de platformer Wario Land of een 3D Tetris. Iedere game maakt gebruik van het stereoscopische 3D-effect wat je het VR-gevoel geeft. Al is dit natuurlijk totaal niet wat je van huidige VR-brillen kunt verwachten dus let er op dat je niet op te veel hoopt.

De games zijn ook simpel qua opzet met niet al te veel mechanics, maar dat is juist precies wat je kunt verwachten van games uit die tijd. Tijdens de originele release kwam de Nintendo 64 bijna uit dus echt diepgaand waren de games nog niet. Toch zijn ze erg leuk om te spelen, maar vooral in kleine bursts. Langere speelsessies maken individuele games wat saai, dus ik raad vooral aan om regelmatig te wisselen.

Software is top, hardware te duur

Totaal ben ik dus best tevreden met deze nieuwe toevoeging van Nintendo Switch Online. De software is erg leuk met een uniek kijkje op een bijzondere periode van Nintendo. Zeker met de aankomende software line-up ben ik erg benieuwd naar wat er nog aan komt. Zeker de twee tot nu toe unreleased games die zijn aangekondigd.