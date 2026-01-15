Orwell: Keeping an Eye On You & Orwell: Ignorance is Strength komen naar de Switch

Daedalic Entertainment en Osmotic Studios hebben aangekondigd dat zowel Orwell: Keeping an Eye On You en Orwell: Ignorance is Strength naar de Nintendo SWitch komen. Beide games zijn inmiddels alweer een tijdje uit: zo komt de eerste titel alweer uit 2016 terwijl de tweede in 2018 volgde. Toch zijn de onderwerpen na al die tijd nog steeds erg relevant in onze samenleving. Beide zijn namelijk episodische simulations games, waarbij de eerste gaat over het onderzoeken van terroristische aanslagen terwijl Ignorance is Strength zich focust op een politieke crisis tussen een natie en zijn buurlanden. We hoeven trouwens niet lang op deze twee titels te wachten, ze staan namelijk gepland voor release op 21 januari. Beide worden los verkocht voor €9,99. Hieronder kun je de trailers bekijken.

Orwell: Keeping an Eye On You

In Orwell: Keeping an Eye On You heb jij de taak om de levens van burgers te onderzoeken, om erachter te komen wie er verantwoordelijk is voor een reeks verschrikkelijke terroristische aanvallen. Orwell is een nieuw programma van de overheid dat de mogelijkheid heeft om de online aanwezigheid van elke inwoner van the Nation te bekijken. Het kan alle persoonlijke communicatie zien en heeft toegang tot elke computer. Om de privacy van de mensen te waarborgen zijn menselijke onderzoekers nodig, welke de data van Orwell doorspitten en besluiten wat doorgegeven moet worden aan de politie of welke weggegooid moet worden.

Jij bent die menselijke onderzoeker. Nadat een nieuwe aanval het land op zijn kop zet worden jij en Orwell aan het werk gezet, waarbij je begint bij één enkel persoon en vanuit daar een netwerk van potentiele terroristen opzet. Maar hebben deze mensen daadwerkelijk wat gedaan? Wat zegt al die informatie nou eigenlijk echt over mensen? En hoe ver mag je gaan om de veiligheid van het land te waarborgen?

Orwell: Ignorance is Strenght

Geïnspireerd door de opkomst van ‘fake news’, social media echo chambers en het verdraaien van de waarheid speelt dit tweede deel met de donkere kant van het internet en de media. Jij werkt dit keer als een onderzoeker voor “The Office” , een super geheime afdeling van Orwell’s security program. Er is onrust in het land, en er dreigt een enorme politieke crisis te ontstaan tussen dit land, ‘The Nation’ en zijn buurtlanden.

Jij werkt direct onder Orwell’s adviser Ampleford, waar jij de opdracht hebt gekregen om de waarheid achter deze groeiende spanningen te onderzoeken. Je moet daarvoor diep in de levens van Raban Vhart, editor bij het blad ‘The People’s Voice’ en zogenoemde ‘beschermer van de waarheid’ duiken, plus dat van zijn vrouw en zijn broer. Dit alles om te kijken of zij er iets mee te maken hebben. Om je te helpen krijg je hiervoor een aantal manieren en kansen om het verhaal te verdraaien en bouwen op de manier die jij wilt, om zo de meningen van het het volk de kant op te draaien die jij wil.