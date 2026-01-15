Release Coffee Talk Tokyo uitgesteld naar mei 2026

Coffee Talk Tokyo werd in augustus 2024 tijdens de Indie Showcase aangekondigd. Na een jaar stilte konden fans dan eindelijk uitkijken naar de release die stond gepland voor 5 maart 2026. Maar vandaag laten uitgevers en ontwikkelaars Chrous Worldwide en Toge Productions weten dat we door die datum een streep kunnen zetten. Het derde deel uit de geliefde Coffee Talk-serie heeft een nieuwe releasedatum gekregen, namelijk 21 mei.

De makers geven hierover aan: ‘Na zorgvuldige overweging hebben Toge Productions en Chorus Worldwide besloten de releasedatum van Coffee Talk Tokyo te verschuiven naar 21 mei 2026. Deze extra tijd geeft het team de mogelijkheid om de ervaring verder te perfectioneren en ervoor te zorgen dat alles perfect aanvoelt wanneer spelers eindelijk achter de toonbank in Tokyo plaatsnemen.



Het team werkt hard om ervoor te zorgen dat Coffee Talk Tokyo de gezellige sfeer, de oprechte gesprekken en de late-night vibes biedt waar jullie op hebben gewacht. We kunnen niet wachten om meer updates te delen naarmate de lancering dichterbij komt.’ In een speciale trailer ‘Een bericht van Vin’ wordt dit besluit toegelicht. Je vindt de trailer onderaan dit bericht.

Coffee Talk-serie, een cozy visual novel

Coffee Talk Tokyo is het derde deel in de geliefde visual novel-reeks. De eerste game, die gewoon Coffee Talk heet, kwam in 2020 al uit. In 2023 kwam het vervolg uit, Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly. Ook in dit nieuwe deel, Coffee Talk Tokyo, houd jij je bezig met koffie en thee zetten voor je trouwe clientèle, terwijl je naar hun verhalen en problemen luistert. Je hebt een klein barretje in de grote hoofdstad, waar uiteenlopende klanten langskomen voor een bakkie troost. Lekker kabbelend, lekker cozy. In Coffee Talk Tokyo kun je je koffie-brouw-skills de vrije loop laten met nieuwe mechanics. Ondertussen geniet je weer van de relaxte soundtrack van Andrew “AJ” Jeremy. De componist die ook verantwoordelijk was voor de muziek van de eerste twee delen.

Wist je trouwens dat we het eerste deel gereviewed hebben? Je leest er hier alles over.

Een bericht van Vin: