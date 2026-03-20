Dark Scrolls aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever Devolver Digital en ontwikkelaar doinksoft hebben een gloednieuwe game onthuld. Doinksoft ken je mogelijk van games als Gunbrella en Gato Roboto. De nieuwste game van doinksoft gaat Dark Scrolls heten. Deze zal nog dit jaar op de Nintendo Switch en pc verschijnen. Een trailer kan je hieronder bekijken.

Dark Scrolls is een side-scrolling actie-platformer met een fantasy-thema. Het combineert de chaos van shoot-‘em-up met de progressie van roguelite. Je speelt als een van de helden in je eentje of in coöp, zowel lokaal als online. De unieke vaardigheden van jouw held zal je hard nodig hebben om de hordes vijanden en valstrikken te overleven.

Hoe lijkt jou deze game? Laat het ons weten in de reacties!