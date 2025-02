Darwin’s Paradox! verschijnt dit jaar op de Nintendo Switch

Begin deze nacht werd er middels een trailer via het YouTube-kanaal van Konami onthuld dat Darwin’s Paradox! onder andere naar Nintendo’s hybride console gaat komen. De prijs en exacte releasedatum van het spel ontbreekt echter nog wel, al moet het in 2025 nog uitkomen. Toch betekent dat niet dat we niks over de gameplay te weten zijn gekomen. Deze titel is namelijk een platform-, avonturen- en puzzelspel in één! Onderaan dit artikel kun je alvast vroegtijdig wat gameplaybeelden bekijken.

Darwin’s Paradox! belooft een groots avontuur te worden waarin je in de huid kruipt van Darwin. Deze jonge, charmante en vooral intelligente octopus wordt op een dag uit de oceaan gevist en gevangen genomen in een enorm mysterieus industrieel bedrijf. Hij ziet het natuurlijk niet zitten om zijn leven te spenderen tussen de bedreigende machines en vreemde opslagtanks. Daarom probeert Darwin met gevaar voor eigen leven terug te keren naar zijn thuisbasis en daar mag jij dit weekdier met drie harten bij helpen!