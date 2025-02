Sonic Racing: CrossWorlds officieel aangekondigd

Sega heeft Sonic Racing: CrossWorlds aangekondigd, een nieuwe racegame die in 2025 uitkomt voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en pc. Het spel brengt een nieuwe functie met “Travel Rings”, portals die spelers tijdens de race naar andere werelden sturen. Hierdoor voelt elke race anders aan.

De circuits passen zich aan tijdens de race en wisselen tussen land, zee en lucht, net als in Sonic & All-Stars Racing Transformed. Spelers kunnen racen met auto’s die veranderen in boten en vliegtuigen, of kiezen voor Extreme Gear hoverboards uit de Sonic Riders-serie. Het spel heeft minstens 23 personages uit het Sonic-universum en andere Sega-games, zoals Jet the Hawk en Big the Cat. Dit is het grootste aantal speelbare racers in een Sonic-racegame tot nu toe. Ook kunnen spelers hun voertuigen aanpassen met nieuwe onderdelen, kleuren en gadgets. Op 21 februari 2025 begint een gesloten netwerktest voor PlayStation 5-spelers.

Ga jij meedoen aan de test? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de aankondigingstrailer en screenshots van de game.