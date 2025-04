Deltarune Chapter 3 en 4 komen er eindelijk aan

Eén van de aankondigingen tijdens de Nintendo Direct van vandaag was een langverwachte update over Deltarune. Chapter 3 en 4 komen er binnenkort eindelijk aan! Om precies te zijn: beide hoofdstukken zijn te spelen vanaf de Switch 2-releasedatum van 5 juni.

Het is alweer vier jaar geleden dat Chapter 2 van Deltarune uitkwam voor de Nintendo Switch. Sindsdien hebben we het uitsluitend met korte updates en teases van ontwikkelaar Toby Fox moeten stellen. Afgelopen oktober – en in januari van dit jaar – beloofde Fox stellig dat de nieuwe hoofdstukken in 2025 uit zouden komen. Hij lijkt zijn woord te houden, want vandaag is aangekondigd dat ze in juni verschijnen. Aangezien Fox gelijktijdig aan meerdere hoofdstukken werkte, heeft hij ervoor gekozen om Chapter 3 niet al eerder uit te brengen.

Binnenkort is het dus tijd om Deltarune weer tevoorschijn te halen en in al deze nieuwe content te duiken. Bovendien blijft het niet bij deze hoofdstukken. Eerder bevestigde Toby Fox inmiddels ook bezig te zijn met Chapter 5. Hopelijk zal die minder lang op zich laten wachten!