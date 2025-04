Final Fantasy VII Remake Intergrade komt naar de Switch 2

Zoals je al hebt kunnen lezen komen er erg veel grote spellen van derde partijen naar de Switch 2. Zoals we eerder vermelden komen onder andere Elden Ring en Cyberpunk 2077 naar de Switch 2. Een andere grote titel die we nu aan dit lijstje kunnen toevoegen is Final Fantasy VII Remake Intergrade. Final Fantasy VII Remake Intergrade is het eerste deel in de Final Fantasy VII remake trilogie. De game verscheen oorspronkelijk exclusief voor de PS4 in 2020. PC eigenaren konden er ook al van genieten en later dit jaar kunnen dus ook Switch 2 eigenaren aan de slag met Cloud’s eerste avontuur. Een exacte releasedatum is helaas nog niet bekend. Hopelijk hoeven we er niet al te lang op te wachten.

Final Fantasy VII Remake is het eerste deel in de remake trilogie van Final Fantasy VII. In de game speel je met Cloud Strive en zijn vrienden Barret, Tifa en Aerith. Samen zijn jullie verzetsstrijders die het opnemen tegen het kwaadaardige bedrijf Shinra en de mysterieuze Seviroth. het eerste deel van de remake focust zich alleen op Midgar het eerste gebied uit de originele game. Heb jij deze felbegeerde actie RPG al gespeeld? Of ben je van plan om dat met deze versie voor het eerst te doen? Laat het weten in de reacties!