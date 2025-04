Switch 2 krijgt Switch 2 edities van bekende Switch-games

Vanmiddag was de Nintendo Switch 2 Direct. In deze Direct kwamen talloze aankondigingen voorbij omrent de gloednieuwe Nintendo Switch 2. Bij veel van deze aankondigingen ging het om compleet nieuwe games of om ports van third party games. Maar hiernaast brengt Nintendo met de komst van deze nieuwe console ook upgrades uit voor diverse Switch games. Deze games noemen ze Switch 2 editie games. De eerste groep Switch 2 editie games betreffen 6 verschillende games. Het gaat om precies te zijn om:

Super Mario Party: Jamboree The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Kirby en de vergeten wereld Metroid Prime 4: Beyond Pokémon Legends: Z-A

Zoals je hierboven kunt lezen gaat het hier om zowel nieuwe games als om oudere Switch 1 games. In het geval van The legend of Zelda Breath of the Wild en Tears of the Kingdom kun je deze spellen dalijk in HDR spelen! Hierdoor spatten de kleuren nog meer van het scherm. Ook hebben ze de laadtijden van het spel versneld. Hiernaast voegen ze voor zowel Breath of the Wild als Tears of the Kingdom een speciale Zelda Notes app toe. Deze app helpt je onder andere met het zoeken naar nog niet ontdekte shrines en Korok seeds.

Kirby en de Vergeten Wereld

In het geval van Kirby en de vergeten wereld worden er nog naast de performance boost voor de game extra levels toegevoegd aan het spel. En in Super Mario Party: Jamboree komen extra minigames die gebruik maken van de nieuwe muisfunctionaliteit van de Joy-Con. Ook krijgt de game ondersteuning voor de Nintendo Camera waarmee je tijdens onlinesessies met vrienden direct kunt zien hoe zij reageren op alle acties in de game.

Metroid Prime 4 en Zelda

Voor Metroid Prime 4: Beyond onthulden ze ook dat de Switch 2 versie van het spel in 4K draait op 60FPS of in 1080P met 120FPS. Mensen die in bezit zijn van Switch 1 versies van deze spellen kunnen tegen een bepaald tarief of volgens de Nintendo website in sommige instanties gratis upgraden naar de Switch 2 edities wat de kosten hiervan exact zijn is nog niet bekend. De Switch 2 versies van tears of the Kingdom en Breath of the Wild zijn in ieder geval gratis. In deze nieuwe versies zijn ook de amiibo’s voor Tulin, Yunobo, Sidon en Riju te gebruiken. De upgrade kosten van Mario Party en Kirby zullen we op een later tijdstip horen. Bekijk hieronder de trailers voor Switch 2 edities van games.