De Babbelbloem (Talking Flower) is vanaf 12 maart verkrijgbaar

De nieuwe trailer voor Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Samen naar het Bellabelpark bleek niet het enige nieuwtje dat Nintendo via de Nintendo Today!-app de wereld in slingerde. In de app is namelijk ook een overzichtstrailer voor de Babbelbloem te bewonderen. De bloem verschijnt vanwege de 40ste verjaardag van Super Mario Bros. als één van de vele manieren om het te vieren. Dat was al aangekondigd in de Nintendo Direct van afgelopen 12 september. Maar het bleef destijds bij een heel klein voorproefje. Daar komt nu met de trailer verandering in!

Ook op de Nintendo-site kunnen we meer lezen over deze babbelgrage bloem: ‘Laat hem uit zichzelf babbelen of druk op de knop om hem gelijk iets te laten zeggen. Als je vaak op de knop drukt, kan de bloem zelfs bijzondere uitspraken doen! Je kunt ook instellen dat hij je begroet als je wakker wordt of je met zijn gebabbel met een glimlach in slaap laat vallen. De babbelbloem maakt opmerkingen over het moment van de dag, hoe warm of koud de omgeving is, dat zijn batterijen leegraken en zelfs hoe laat het is. Houd de knop ingedrukt om hem ”Wonderbloem!” te laten roepen en muziek af te spelen!‘

De bloem ondersteunt 11 talen en ja, ook het Nederlands! Kijk vooral snel de trailer hieronder om te horen wat de bloem allemaal kan zeggen. De Babbelbloem is vanaf 12 maart verkrijgbaar via de My Nintendo Store en deelnemende retailers. Hoeveel de bloem gaat kosten is nog niet bekendgemaakt. Wellicht komen we daar snel achter en dan zullen we dit bericht uiteraard updaten.

Voor nu: veel kijkplezier! Komt de Babbelbloem op jouw wensenlijstje?