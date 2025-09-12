Vanaf dit voorjaar is de Babbelbloem (Talking Flower) te koop als merchandise

Kun je geen genoeg krijgen van de Babbelbloem van Super Mario Bros. Wonder? Naast dat die al in verschillende andere games terug is gekomen, kun je er binnenkort één kopen. Vanaf het voorjaar van 2026 zal er speciaal product verschijnen van de bloem. Deze zal, wanneer je dat aan zet, uit zichzelf dingen zeggen, maar je kunt hem ook activeren.

De bloem verschijnt vanwege de 40ste verjaardag van Super Mario Bros als één van de vele manieren om het te vieren. Hoe duur die gaat worden en hoeveel die kan zeggen is allemaal nog niet bekend, maar een voorproefje van het product is al te zien in de Nintendo Direct. Onderstaande video begint bij het stuk over de bloem.