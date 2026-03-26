Nieuwe deuntjes uit Samen naar Bellabelpark (Super Mario Bros. Wonder) toegevoegd aan Nintendo Music en Alarmo

Vandaag is de dag dat Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Samen naar het Bellabelpark (of Meetup in Bellabel Park) uitkomt. Nintendo markeert de release door deuntjes uit de Bellabelpark-uitbreiding aan zowel Nintendo Music als de Nintendo Sound Clock: Alarmo toe te voegen. Dat betekent nieuwe muziek voor onderweg en nieuwe wekscenes voor het opstaan. Afgelopen dinsdag was het verdacht stil op het Nintendo Music-front, dus wellicht had je al een vermoeden dat we op de dag van release verrast zouden worden. Dat klopte dus!

Speellijst Super Mario Bros. Wonder groeit met 31 nieuwe nummers

In de Nintendo Music-app was de muziek van Super Mario Bros. Wonder al te beluisteren. Aan deze speellijst zijn nu nummers toegevoegd afkomstig van de uitbreiding ‘Samen naar het Bellabelpark’. Het gaat om 31 nieuwe nummers waardoor de volledige lijst niet meer uit 86, maar 117 nummers bestaat. Goed voor 3 uur en 15 minuten luisterplezier. De volledige speellijst van Super Mario Bros. Wonder vind je hier en de speellijst met alleen de 31 nummers van de Bellabelpark-uitbreiding hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Sta op met het Bellabelpark

Ook voor de Alarmo zijn er deuntjes uit het Bellabelpark toegevoegd. Wellicht zag je vanochtend bij het opstaan al een geel envelopje rechtsboven in het display van je Nintendo wekker. Binnen een paar minuten zijn de nieuwe wekscenes gedownload. Nintendo laat via weten: ‘Word wakker en duik in het Bloemenrijk met nieuwe Super Mario Bros. Wonder-scènes, nu beschikbaar op Nintendo Sound Clock: Alarmo! Verbind je apparaat met internet en koppel je Nintendo-account om de gratis update te downloaden.’ Dit is de nieuwste update voor de Alarmo sinds de toevoeging van Kirby en de Vergeten Wereld afgelopen oktober. Via de Facebook-link tref je trouwens ook een kort filmpje aan waarin we olifant Mario in actie zien.

