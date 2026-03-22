[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 13

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!
Kena Bridge of Spirits [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 26 maart
Kena: Bridge of Spirits is een actie-avonturengame die een meeslepend verhaal combineert met verkenning, puzzels en snelle gevechten. Spelers volgen het verhaal van Kena, een jonge Spirit Guide die op zoek is naar het heilige Bergheiligdom. Haar taak is het bevrijden van de geesten die gevangen zitten in het vergeten dorp. Hierbij krijgt ze hulp van de Rot – schattige, maar krachtige wezentjes. Onderweg breid je je team aan Rot steeds verder uit, waardoor je je vaardigheden vergroot en nieuwe manieren creëert om de omgeving te manipuleren. Vergeet ook niet op onderzoek uit te gaan en de wereld om je heen te verkennen. Neem het op tegen verdorven geesten die vastzitten en Kena bij elke gelegenheid uitdagen. De Switch 2-versie bevat daarnaast alle content van de Anniversary DLC en een New Game+-modus.
Damon and Baby
Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 26 maart
In Damon en Baby volg je het verhaal van de Demon Lord Damon, die er op een dag achter komt dat hij onmogelijk van een mysterieus kind afkomt… letterlijk in dit geval. De game zelf combineert twee genres: twin-stick-shooting en verkenning. Voor je gaat vechten kan je in je thuisbasis Damon sterker maken en ook aankopen doen. Wanneer je gaat verkennen, start de actie. Om de gebieden te voltooien moet je namelijk vijanden verslaan. Daarvoor heb je een breed scala aan wapens tot je beschikking. Bovendien is het mogelijk om in coöp. via lokaal spelen de game te beleven.
Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition
Prijs in de Nintendo eShop: €79,99 | Upgradepack €19,99 – 26 maart
De Nintendo Switch 2 editie van Super Mario Bros. Wonder is hier! In het kort biedt deze versie allerlei nieuwe content, waaronder extra levels en power-ups. De grootste toevoeging is natuurlijk de minigamemodus “Meetup in Bellabel Park’, met drie verschillende gebieden met speciale minigames die je met vrienden en familie kunt spelen. Sommigen zijn voor lokaal, anderen voor online. Daarnaast kun je het basiskamp van de Toad-brigade bezoeken waar 74 uitdagingen te voltooien zijn. En ook voor het hoofdspel zijn er wat vernieuwingen. Zo is Rosalina speelbaar, zij is een normaal personage wat dus betekent dat ze ook kan transformeren. Verder zijn de Koopalings terug, zijn er nieuwe badges en een gloednieuwe power-up. Eerder dit jaar mochten wij de Nintendo Switch 2-versie al even proberen. Onze ervaringen kun je hier lezen.
Wat verder verschijnt in de week van 23 tot en met 29 maart
- 24 maart – Ariana and the Elder Codex
- 24 maart – Ariana and the Elder Codex – Deluxe Bundle
- 24 maart – Moonlight in Garland
- 24 maart – Overpowered 2 : Crux of Fate
- 24 maart – Schoolboy Horror
- 25 maart – Tales of the Shire – Nintendo Switch 2 Edition
- 25 maart – Claim the Forest: Shape of Wolces
- 26 maart – Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage [Switch 2]
- 26 maart – Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition [Switch 2]
- 26 maart – Otome Daoshi -Fighting For Love-
- 26 maart – Primal Planet
- 26 maart – Cozy Earth: Hawaii Island Love Anime Girls
- 26 maart – Aarik & The Ruined Kingdom
- 26 maart – Room 11
- 26 maart – Grimoire Groves
- 26 maart – Homicipher
- 26 maart – The Midnight Walk [Switch 2]
- 26 maart – Find the Funny Mistake!
- 26 maart – Volontés
- 26 maart – Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist
- 26 maart – Chico’s Rebound
- 26 maart – Wolf Pack: Howling Spirits
- 26 maart – Etrange Overlord
- 26 maart – Devil Jam
- 26 maart – Cards Lie
- 26 maart – Journey To the Void
- 26 maart – Peek a Rabbit
- 26 maart – Taito Milestones 4
- 26 maart – Legendary Spell
- 26 maart – Legendary Spell – Deluxe Edition
- 26 maart – Shardpunk
- 26 maart – Easy Delivery Co.
- 26 maart – Mystic Explorer
- 26 maart – Trash Goblin
- 26 maart – Knights of the Cross
- 26 maart – Grid Beat!
- 26 maart – Neopets -Mega Mini Games Collection- The Neopian Arcade Odyssey
- 26 maart – Five Hearts under One Roff 2
- 26 maart – Slide Viking: Treasure’s Path
- 26 maart – ChildStory
- 26 maart – The Boba Teashop
- 26 maart – Geo Brain Boost! Japan’s 47Prefectures Silhoutte Quiz
- 26 maart – Fight Girls
- 26 maart – EGGCONSOLE ‘Take the A-Train’ PC-8801
- 26 maart – Clover Reset
- 26 maart – Distorted: The Living Manor
- 26 maart – English Basics English Vocabulary Fill-in Quiz
- 27 maart – Mega Man Star Force Legacy Collection
- 27 maart – Knights & Guns – Total Editor
- 27 maart – Cooking Arena – Super Edition
- 27 maart – Urban Flow – Core Edition
- 27 maart – Technotopia
- 27 maart – Sports Challenge – 50+ Games
- 27 maart – Just Deserts
- 27 maart – Horror Park
- 27 maart – Build a Bank Tycoon
- 28 maart – Raptor Evolution – Godly Edition
- 28 maart – Bun Buns
- 28 maart – Rail Rescue Puzzle Lines – Complete Edition
