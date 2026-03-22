[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 13

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Kena Bridge of Spirits [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 26 maart

Kena: Bridge of Spirits is een actie-avonturengame die een meeslepend verhaal combineert met verkenning, puzzels en snelle gevechten. Spelers volgen het verhaal van Kena, een jonge Spirit Guide die op zoek is naar het heilige Bergheiligdom. Haar taak is het bevrijden van de geesten die gevangen zitten in het vergeten dorp. Hierbij krijgt ze hulp van de Rot – schattige, maar krachtige wezentjes. Onderweg breid je je team aan Rot steeds verder uit, waardoor je je vaardigheden vergroot en nieuwe manieren creëert om de omgeving te manipuleren. Vergeet ook niet op onderzoek uit te gaan en de wereld om je heen te verkennen. Neem het op tegen verdorven geesten die vastzitten en Kena bij elke gelegenheid uitdagen. De Switch 2-versie bevat daarnaast alle content van de Anniversary DLC en een New Game+-modus.

Damon and Baby

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 26 maart

In Damon en Baby volg je het verhaal van de Demon Lord Damon, die er op een dag achter komt dat hij onmogelijk van een mysterieus kind afkomt… letterlijk in dit geval. De game zelf combineert twee genres: twin-stick-shooting en verkenning. Voor je gaat vechten kan je in je thuisbasis Damon sterker maken en ook aankopen doen. Wanneer je gaat verkennen, start de actie. Om de gebieden te voltooien moet je namelijk vijanden verslaan. Daarvoor heb je een breed scala aan wapens tot je beschikking. Bovendien is het mogelijk om in coöp. via lokaal spelen de game te beleven.

Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €79,99 | Upgradepack €19,99 – 26 maart

De Nintendo Switch 2 editie van Super Mario Bros. Wonder is hier! In het kort biedt deze versie allerlei nieuwe content, waaronder extra levels en power-ups. De grootste toevoeging is natuurlijk de minigamemodus “Meetup in Bellabel Park’, met drie verschillende gebieden met speciale minigames die je met vrienden en familie kunt spelen. Sommigen zijn voor lokaal, anderen voor online. Daarnaast kun je het basiskamp van de Toad-brigade bezoeken waar 74 uitdagingen te voltooien zijn. En ook voor het hoofdspel zijn er wat vernieuwingen. Zo is Rosalina speelbaar, zij is een normaal personage wat dus betekent dat ze ook kan transformeren. Verder zijn de Koopalings terug, zijn er nieuwe badges en een gloednieuwe power-up. Eerder dit jaar mochten wij de Nintendo Switch 2-versie al even proberen. Onze ervaringen kun je hier lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 23 tot en met 29 maart

24 maart – Ariana and the Elder Codex

24 maart – Ariana and the Elder Codex – Deluxe Bundle

24 maart – Moonlight in Garland

24 maart – Overpowered 2 : Crux of Fate

24 maart – Schoolboy Horror

Schoolboy Horror 25 maart – Tales of the Shire – Nintendo Switch 2 Edition

25 maart – Claim the Forest: Shape of Wolces

26 maart – Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage [Switch 2]

26 maart – Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition [Switch 2]

26 maart – Otome Daoshi -Fighting For Love-

26 maart – Otome Daoshi -Fighting For Love-

26 maart – Primal Planet

26 maart – Cozy Earth: Hawaii Island Love Anime Girls

26 maart – Aarik & The Ruined Kingdom

26 maart – Room 11

26 maart – Grimoire Groves

26 maart – Homicipher

26 maart – Find the Funny Mistake!

26 maart – Volontés

26 maart – Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist

26 maart – Chico's Rebound

26 maart – Wolf Pack: Howling Spirits

26 maart – Etrange Overlord

26 maart – Devil Jam

26 maart – Cards Lie

26 maart – Journey To the Void

26 maart – Peek a Rabbit

26 maart – Taito Milestones 4

26 maart – Legendary Spell

26 maart – Legendary Spell – Deluxe Edition

26 maart – Shardpunk

26 maart – Easy Delivery Co.

26 maart – Mystic Explorer

26 maart – Trash Goblin

26 maart – Knights of the Cross

26 maart – Grid Beat!

26 maart – Neopets -Mega Mini Games Collection- The Neopian Arcade Odyssey

26 maart – Five Hearts under One Roff 2

26 maart – Slide Viking: Treasure's Path

26 maart – ChildStory

26 maart – The Boba Teashop

26 maart – Geo Brain Boost! Japan's 47Prefectures Silhoutte Quiz

26 maart – Fight Girls

26 maart – EGGCONSOLE 'Take the A-Train' PC-8801

26 maart – Clover Reset

26 maart – Distorted: The Living Manor

26 maart – English Basics English Vocabulary Fill-in Quiz

26 maart – Mega Man Star Force Legacy Collection

27 maart – Knights & Guns – Total Editor

27 maart – Cooking Arena – Super Edition

27 maart – Urban Flow – Core Edition

27 maart – Technotopia

27 maart – Sports Challenge – 50+ Games

27 maart – Just Deserts

27 maart – Horror Park

27 maart – Build a Bank Tycoon

28 maart – Raptor Evolution – Godly Edition

28 maart – Bun Buns

28 maart – Rail Rescue Puzzle Lines – Complete Edition

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.