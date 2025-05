De Creator’s Voice van Hyrule Warriors: Age of Imprisonment is nu te bekijken

Deze middag is alweer de zevende en tevens laatste video in de Creator’s Voice-serie op de diverse YouTube-kanalen van Nintendo verschenen. Inmiddels weet bijna iedereen al dat we in deze online serie een kijkje achter de schermen krijgen bij meerdere partners van Nintendo. Er is alleen wel één voorwaarde: die partners moeten werken aan spellen voor de Nintendo Switch 2. In de video’s ontdekken spelers hoe partners gameplay-ervaringen creëren die optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die Nintendo’s tweede hybride console biedt. Ditmaal krijgen we een kijkje achter de schermen bij KOEI TECMO GAMES, de makers van Hyrule Warriors: Age of Imprisonment!

Vandaag is de serie dus toch echt ten einde gekomen. Toch hebben we de afgelopen weken de mensen achter diverse spellen goed leren kennen. Mocht je de vorige afleveringen gemist hebben, dan kun je die via onze website terugkijken. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is op dit linkje te klikken. Via die pagina is het namelijk mogelijk om in één oogopslag