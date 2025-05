Missile Command Delta komt deze zomer uit

Hoewel weinig lezers hem in zijn natuurlijke habitat zullen hebben gezien, is Missile Command van oorsprong een arcadegame van Atari. Het spel kwam in de jaren 80 uit en was niet alleen de eerste kleurengame die de ontwikkelaar op de markt bracht, maar ook een groot commercieel succes. In Missile Command was het jouw taak zes steden te behoeden van de ondergang. Er werden constant projectielen afgevuurd die de speler kapot moest schieten met het afweergeschut. Maar hoewel dit 50 jaar geleden wellicht een vernieuwend concept was, zal dit tegenwoordig ietwat simpel klinken voor spelers. Tegelijkertijd is het wel een stukje gamegeschiedenis waar Atari trots op mag zijn. Wat doe je dan? Inderdaad, je giet het in een nieuw jasje! Zoals Atari eerder liet zien met Yars Rising hebben ze er geen probleem mee een beetje te experimenteren. En zie daar: Missile Command Delta was geboren. En deze zomer, vanaf 8 juli om precies te zijn, zal deze in de eShop verkrijgbaar zijn.

Missile Command Delta probeert de sfeer van het origineel te behouden en tegelijkertijd de gameplay te moderniseren. Dit heeft geleid tot een turn-based strategiegame mét spannende verhaalelementen. Dit betekent dat je niet alleen in een Koude Oorlog-setting raketaanvallen moet afweren, maar ook dat je aan het puzzelen moet om het achterliggende mysterie in ‘jouw’ bunker te ontsluieren. Maar wees niet te haastig, fouten komen jou maar vooral heel veel anderen érg duur te staan. Kijk jij uit naar deze game? Laat het ons weten in de comments!