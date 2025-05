Lost in Cult lanceert eigen gamelabel met een focus op de toekomst

Lost in Cult is ondertussen onder gamers een niet al te onbekende naam meer. Het bedrijf maakt vele hoogwaardige verzamelproducten dan daar komt binnenkort een eigen gameslabel bij. Onder leiding van Ryan Brown, eerder ook werkzaam bij Super Rare Games moet dit label het anders gaan doen. Op dit moment zijn er drie games aangekondigd, waaronder twee voor de Switch en twee voor de PlayStation (eentje overlapt dus). De games zullen op twee manieren verkrijgbaar worden. In winkels via massa productie of speciale edities die gelimiteerd zijn tot 3.000 stuks voor de Switch en 1500 voor de PS5. Later moeten Switch 2 games ook gemaakt worden. Dit zullen bovendien geen game keys zijn.

Deze special editions heten toepasselijk “EDITIONS” en moeten echt je verzamelaarshart sneller laten kloppen. De eerste drie games: Thank Goodness You Are Here! (PS5) en Switch, Immortality (PS5) en Barrow (Switch) zijn misschien niet de grootste namen, maar zijn wel alledrie bijzondere kunstzinnige games. De EDITIONS komen met consistente verpakkingen om eern mooie verzameling als een geheel te kunnen tonen. In de speciale omdoos vind je een slipcase die het artwork van de game toont en bovendien geen enkel logo heeft wat de originele artwork kan verpesten. Vervolgens heb je nog een kleinere slipcase die gethematiseerd is naar iedere release en heb je een uit te vouwen poster.

Ook krijg je een certificaat van echtheid met een handtekening van de game director, een sticker en vier art cards die gekozen zijn door een ontwikkelaar. De achterkant van cover van de game zal ook anders zijn dan in de retail versie. Tot slot krijg je nog een boekje van 40 pagina’s waarin er een critic een analytisch essay over de game heeft geschreven en een uitgeschreven interview met de ontwikkelaars.

Niet alles kan een EDITIONS krijgen

Het team van Lost in Cult heeft een passie voor de games die ze uitbrengen en niet zomaar alles zal een fysiek exemplaar bij het bedrijf kunnen krijgen. In principe moet er maandelijks een nieuwe release verschijnen. De games worden wereldwijd verscheept en kosten 59,99 Engelse Pond. Na deze drie games zal de eerstvolgende in juli verschijnen en daarna de maandelijkse release aanhouden.

Je hoeft ook niet bang te zijn dat ze snel stoppen, want de games zijn al getekend tot in het volgende jaar! Wanneer eventueel Switch 2 games zullen beginnen is onbekend.

Speelbaarheid in de toekomst

Lost in Cult werkt bovendien samen met DoesItPlay?, dit om te zorgen dat alle fysieke releases niet zomaar stoppen met werken in de toekomst. Zo moeten ze zonder internet blijven werken. Zonder download volledig door te spelen zijn en zullen de games alle op het moment van drukken content er op krijgen. Dus geen downloadable content. Al kan een ontwikkelaar dat natuurlijk achteraf toch nog toe voegen na de release. Alle games zullen dus zolang je de juiste hardware hebt voor altijd speelbaar blijven! Wat natuurlijk goed nieuws is voor alle verzamelaars.

Het bedrijf wilt ervoor zorgen dat de games snel in spelers hun handen liggen. Zo moeten de lanceertitels die nu bij Lost in Cult te bestellen zijn (ook zijn er bundels en extra items zoals vinyl) binnen zes maanden verschepen. Ze hopen dit op den duur te versnellen wanneer het productieproces beter op gang is. Doordat ze altijd de laatste patch op een editie willen kan het zijn dat een game langer zal duren als er opeens nog een patch aan komt. Op deze manier heb je altijd de op het moment van uitgave beste versie.