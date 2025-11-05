De Nintendo Store-app is vanaf nu beschikbaar voor iOS en Android

Nintendo heeft een nieuwe gratis mobiele app uitgebracht voor iOS en Android. Gebruikers kunnen hierdoor nog makkelijker Nintendo-consoles, accessoires, merchandise en natuurlijk Switch- en Switch 2-games bekijken en aanschaffen. De Nintendo Store-app is per direct te downloaden op je mobiele device via je app-store. Het enige dat je daarna nog even moet doen is inloggen met je Nintendo-account en dan kun je aan de slag. De app werd oorspronkelijk in april 2020 in Japan uitgebracht als de My Nintendo-app. Maar hij is nu bijgewerkt, van een nieuwe naam voorzien en wereldwijd uitgerold.

Dit is wat je allemaal met de Nintendo Store-app kan doen:

Shop in de My Nintendo Store – Je kunt deze app gebruiken om te zoeken naar Nintendo Switch 2-/Nintendo Switch-systemen. Maar ook naar accessoires, fysieke en digitale games en andere Nintendo-producten en -merchandise. Ga vervolgens direct naar de My Nintendo Store om aankopen te doen. (Let op: Fysieke producten zijn niet in alle landen/regio’s verkrijgbaar.)

Ontvang de laatste informatie over games – Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Nintendo-games, evenementen en meer!

Ontvang meldingen over aanbiedingen – Je kunt pushmeldingen inschakelen zodat je een melding krijgt wanneer items op je verlanglijst in de aanbieding zijn.

Bekijk je speelactiviteit – Je kunt inloggen met je Nintendo-account om je speelactiviteit met de Nintendo Switch 2/Nintendo Switch te bekijken. Als je een Nintendo 3DS- of Wii U-systeem had, kun je je geregistreerde spelactiviteiten van vóór februari 2020 bekijken. (Opmerking: om je spelactiviteiten op je Nintendo 3DS en Wii U te bekijken, moet je je Nintendo Network ID (NNID) koppelen aan je Nintendo-account.)

Inchecken bij evenementen – Je kunt de app gebruiken om in te checken bij officiële Nintendo-winkels en evenementen én bijbehorende beloningen te verdienen! Je incheckactiviteiten zijn ook toegankelijk via de app.

Ga jij de Nintendo Store-app gebruiken?