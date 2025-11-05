De Nintendo Store-app is vanaf nu beschikbaar voor iOS en Android

Nintendo heeft een nieuwe gratis mobiele app uitgebracht voor iOS en Android. Gebruikers kunnen hierdoor nog makkelijker Nintendo-consoles, accessoires, merchandise en natuurlijk Switch- en Switch 2-games bekijken en aanschaffen. De Nintendo Store-app is per direct te downloaden op je mobiele device via je app-store. Het enige dat je daarna nog even moet doen is inloggen met je Nintendo-account en dan kun je aan de slag. De app werd oorspronkelijk in april 2020 in Japan uitgebracht als de My Nintendo-app. Maar hij is nu bijgewerkt, van een nieuwe naam voorzien en wereldwijd uitgerold.
Dit is wat je allemaal met de Nintendo Store-app kan doen:
- Shop in de My Nintendo Store – Je kunt deze app gebruiken om te zoeken naar Nintendo Switch 2-/Nintendo Switch-systemen. Maar ook naar accessoires, fysieke en digitale games en andere Nintendo-producten en -merchandise. Ga vervolgens direct naar de My Nintendo Store om aankopen te doen. (Let op: Fysieke producten zijn niet in alle landen/regio’s verkrijgbaar.)
- Ontvang de laatste informatie over games – Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Nintendo-games, evenementen en meer!
- Ontvang meldingen over aanbiedingen – Je kunt pushmeldingen inschakelen zodat je een melding krijgt wanneer items op je verlanglijst in de aanbieding zijn.
- Bekijk je speelactiviteit – Je kunt inloggen met je Nintendo-account om je speelactiviteit met de Nintendo Switch 2/Nintendo Switch te bekijken. Als je een Nintendo 3DS- of Wii U-systeem had, kun je je geregistreerde spelactiviteiten van vóór februari 2020 bekijken. (Opmerking: om je spelactiviteiten op je Nintendo 3DS en Wii U te bekijken, moet je je Nintendo Network ID (NNID) koppelen aan je Nintendo-account.)
- Inchecken bij evenementen – Je kunt de app gebruiken om in te checken bij officiële Nintendo-winkels en evenementen én bijbehorende beloningen te verdienen! Je incheckactiviteiten zijn ook toegankelijk via de app.
Ga jij de Nintendo Store-app gebruiken?
Geïnstalleerd op Android en werkt super! Naar mijn idee een stuk overzichtelijker dan via de site of Switch.
Wat goed. Ja eens, ik vind de app ook veel prettiger.