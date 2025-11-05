Mogelijk meer Nintendo-films in de toekomst

Met The Super Mario Bros. Movie in 2023 wist Nintendo records te breken. Het kwam daarom ook niet onverwacht dat er al snel een vervolg werd aangekondigd: The Super Mario Galaxy Movie. Met een release gepland volgend jaar is dat nog niet het einde aan de reeks Nintendo-films. Ook een live-action film gebaseerd op The Legend of Zelda ligt in het verschiet. Hierover is nog niet heel veel bekend, behalve de hoofdrolspelers en een geplande release op 7 mei 2027. Tijdens de briefing rond de financiële resultaten sprak Nintendo-president Shuntaro Furukawa over de toekomst van Nintendo-films. Daaruit werd duidelijk dat Nintendo zich voorbereidt om ook na The Legend of Zelda-film films uit te blijven brengen.

“We are continuing to prepare for the ongoing release of movies in the future.” – Shuntaro Furukawa

In de toekomst zal vast meer bekend worden over deze plannen. Voor nu blijft het onbekend welke films we kunnen gaan verwachten. Wat we daarentegen wel weten, is dat Nintendo recent Nintendo Pictures heeft opgericht met als doel “het verkennen van nieuwe creatieve mogelijkheden via video-content”.

